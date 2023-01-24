ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и сбили два самолета, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Согласно информации, враг в течение суток нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Кроме того, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. В Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

Обстрел регионов Украины:

Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Донецк, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсону.

В Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения кафиров и состав логистики.