ВСУ нанесли 4 авиаудара по скоплению оккупантов, поразили пункты управления, склад боеприпасов и живую силу врага
Генштаб сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты понесут большие потери. Из-за массового дезертирства там в розыске находятся более 200 российских солдат
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 28 декабря.
За сутки украинская авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов врага.
Генштаб подтвердил уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С-300, 8 единиц военной техники разных типов и состава боеприпасов оккупантов в Запорожской области. Известно о ранениях более 150 российских военных, количество ликвидированных уточняется.
Отмечается, что на временно занятых территориях Запорожской области оккупанты массово покидают места несения службы. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения росгвардии. По предварительной информации Генштаба, в розыске находятся более 200 человек.
- В среду, 28 декабря, россияне нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из РСЗО.
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