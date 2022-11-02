ВСУ нанесли 33 авиаудара по вражеским позициям, складам боеприпасов и другим военным объектам за псоледние сутки
Силы обороны ударили по районам сосредоточения российского вооружения и техники, позициям зенитных ракетных комплексов россиян и сбили вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке на facebook.
Под огонь ВСУ попали 26 районов сосредоточения российской техники и вооружения, а также семь единиц зенитных ракетных комплексов войск РФ.
Кроме того, за минувшие сутки, 1 ноября, авиация Сил обороны сбила вертолет, 2 "орлана", 6 ударных БпЛА "Шахед-136" и 2 типа "Куб".
Защитники и защитницы ракетных войск и артиллерии Сил обороны вчера ударили по 4 районам сосредоточения российских военных, вооружения и техники. Поражены 3 склада боеприпасов и 6 важных военных объектов противника.
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