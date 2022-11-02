Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке на facebook.

Под огонь ВСУ попали 26 районов сосредоточения российской техники и вооружения, а также семь единиц зенитных ракетных комплексов войск РФ.

Кроме того, за минувшие сутки, 1 ноября, авиация Сил обороны сбила вертолет, 2 "орлана", 6 ударных БпЛА "Шахед-136" и 2 типа "Куб".

Защитники и защитницы ракетных войск и артиллерии Сил обороны вчера ударили по 4 районам сосредоточения российских военных, вооружения и техники. Поражены 3 склада боеприпасов и 6 важных военных объектов противника.

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