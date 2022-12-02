Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 декабря.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 1 БПЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.

Ранее Генштаб сообщил , что в течение 28-29 ноября раненых захватчиков эвакуировали колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

За 30 ноября авиация Украины нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

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