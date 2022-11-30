Об этом отчитывается утром 30 ноября Генштаб ВСУ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Также украинские воины сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке захватчики ограничили доступ гражданских в одну из больниц. А в Донецк доставлено более 720 раненых россиян.

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