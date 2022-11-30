ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения россиян и два по позициям зенитных ракетных комплексов
Украинские военные 29 ноября продолжали наносить поражение противнику. Нанесены 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, также сбит беспилотник врага
Об этом отчитывается утром 30 ноября Генштаб ВСУ.
Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Также украинские воины сбили 3 БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.
- Ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке захватчики ограничили доступ гражданских в одну из больниц. А в Донецк доставлено более 720 раненых россиян.
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