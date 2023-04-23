Об этом сообщил в Facebook Генштаб.

Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 типа "Орлан-10".

В течение суток оккупанты нанесли 28 авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам

"В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Северское и Слобожанское направления: в течение суток произвели обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

Шахтерское направление: в течение текущих суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: в течение суток произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь

Стало известно, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях.

"Да, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях окупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", - говорится в сообщении.

Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ПИК Вагнер все чаще пытаются найти виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла потасовка между военнослужащими ВС РФ и переросшей в перестрелку наемниками ПВК Вагнер. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", - отмечает Генштаб.