ВСУ нанесли 11 ударов по местам сосредоточения врага и отразили атаки в районах 11 населенных пунктов
Украинская авиация в течение 23 октября нанесла 11 ударов по местам сосредоточения противника, а ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления, четыре склада боеприпасов и зенитный ракетный комплекс
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА Shahed-136", - говорится в сообщении.
Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.
Также за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.
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