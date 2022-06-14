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ВСУ находятся в 30 км от Херсона, - политолог Молчанов

14 июня, 2022 вторник
11:45
война с Россией

Политолог Владимир Молчанов рассказал, что Вооруженные силы Украины находятся в 30 км от Херсона, а не 15 км, как сообщают некоторые чиновники.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Иногда создается впечатление, что не все люди среди озвучивающих ход войны знают географию Украины. Когда сейчас господин Арестович рассказывает, что украинские войска стоят в 18 км от Херсона и при этом называет населенные пункты Таврическое и Благодатное, то он очень ошибается. Поскольку расстояние от этих населенных пунктов до Херсона составляет 30-40 км, поэтому расстояние, отделяющее украинские войска от Херсона составляет 30-40 км, продвижение ВСУ есть не на тех участках, которые озвучивает Арестович. У ВСУ есть хороший плацдарм в районе Давидового Брода. Именно там есть определенные успехи у наших войск", - рассказал Молчанов.

Молчанов добавил, что изначально полномасштабное вторжение России в Украину Арестович неоднократно давал неверную информацию.

"Херсонцы имеют очень много вопросов к господину Арестовичу. Все прекрасно помнят, что Арестович озвучил по поводу Херсона. Особенно его слова о причинах быстрой оккупации Херсонской области. Поэтому сегодня херсонцы в значительной степени возлагают вину за это именно на Арестовича. И это не потому, что он это сделал, а потому что озвучил это. Поэтому сейчас к его словам относятся неоднозначно", - добавил Молчанов.

  • 9 мая Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube рассказал, что враг захватил эту часть страны из-за ошибок со стороны Украины . А в причинах, по которым юг Украины, в частности, Херсон и Новая Каховка, был оккупирован российскими войсками, подробно разберется следствие.

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