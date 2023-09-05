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Война с Россией: хроника
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ВСУ накапливают прогресс на поле боя, который должен привести к цепной реакции и поражению России, - экс-директор ЦРУ:

5 сентября, 2023 вторник
17:42
Война с Россией

Во время специального события Киевского форума безопасности, которое проходит 5 сентября, генерал Дэвид Петреус комментируя ситуацию на фронте, заявил, что не видел ничего подобного со времен Второй мировой и высоко оценил действия украинских военных

Во время специального события Киевского форума безопасности, которое проходит 5 сентября, генерал Дэвид Петреус, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что не видел ничего подобного со времен Второй мировой и высоко оценил действия украинских военных.

Дэвид Петреус, бывший командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах и директор ЦРУ в 2011-12 годах, отметил, что страны-члены НАТО продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской военной агрессии. "Хотя иногда хотелось бы, чтобы решения принимались быстрее, в частности, относительно самолетов F-16 или дальнобойных ракет. Однако объемы поддержки абсолютно невероятны", - сказал он.

По мнению Дэвида Петреуса, ситуация на фронте пока достаточно уникальна: "Я не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Россияне не особо поражают знаниями или действиями на поле боя, но они создали чрезвычайно выдающуюся систему обороны, и ее довольно трудно преодолеть" .

В то же время он подчеркнул, что ВСУ демонстрируют поразительные способности адаптации к ведению военных действий в условиях огромных минных полей, траншей, противотанковых рвов и постоянных обстрелов врага: "Украинская реакция на это все очень впечатляющая".

Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что украинские войска удерживают россиян на чрезвычайно большой линии фронта, а также создают условия для продолжения успеха, нанося удары по российским складам, авиабазам, морским базам в Крыму и логистическим линиям. "Вы, возможно, не можете разрушить мост, но вы можете сделать его таким, по которому нельзя ездить", – отметил генерал.

Дэвид Петреус подчеркнул, что используя западные артиллерийские системы, ВСУ могут нанести удары по российским позициям на большем расстоянии. "Растягивание фронта снижает возможности россиян. То есть создаются условия на поле боя, и когда появится возможность, ВСУ смогут нанести удар резервными силами", - добавил он.

Генерал подчеркнул успехи ВСУ в Роботино, а также отметил важность Запорожского и Донецкого направлений.

"Это все накапливается. Когда российские силы начнут сыпаться, важно, как украинцы воспользуются этим для того, чтобы совершить разрыв линии коммуникаций и отрезать Крым. В идеале было бы хорошо уничтожить Керченский мост, и когда это будет сделано, российские силы окажутся в ситуации уничтожения ", – убежден Дэвид Петреус.

Экс-директор ЦРУ также высоко отметил работу украинских сил противовоздушной обороны: "В Украине очень впечатляющая противовоздушная оборона, поэтому трудно россиянам добиться успехов в воздухе, они не могут применять эффективно свои воздушные силы".

"Я думаю, что прогресс ВСУ будет продолжаться, и в конце концов он станет постоянным, и мы увидим это на поле боя", - резюмировал Дэвид Петреус.

Еспресо - информационный партнер специального события "О главном: фронте и восстановлении" Киевского форума безопасности.

Киевский Безопасностый Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

политика
военные силы Украины
США
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