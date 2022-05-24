ВСУ наголову разбили 58-ю армию врага, которую оккупанты называли одной из передовых в России
На юге Украины была наголову разбита 58-я армия врага, которую сами оккупанты называли одной из передовых в России
Об этом сообщают в СБУ из перехваченных разговоров самих российских захватчиков.
"От 58-й армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-й армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – рассказывает своей жене российский военный.
"В 2018 году ее переоснастили новейшим вооружением и техникой, "аналогов которым нет", а сейчас ВСУ сделали так, что нет самой 58-й армии южного военного округа РФ", – добавили в СБУ.
- Напомним, СБУ установила личности восьми оккупантов, совершавших зверства в Киевской области
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