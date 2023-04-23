ВСУ начинают сезон хлопка в Крыму, - Гуменюк
Российским гражданам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется "сезоном хлопка"
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" в воскресенье, 23 апреля 2023 года заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала она, комментируя появление окопов на некоторых песчаных пляжах на западе Крымского полуострова.
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Гуменюк сказала, что в оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".
"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – сказала она.
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