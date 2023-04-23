Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ начинают сезон хлопка в Крыму, - Гуменюк

ВСУ начинают сезон хлопка в Крыму, - Гуменюк

23 апреля, 2023 воскресенье
21:00
Война с Россией

Российским гражданам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется "сезоном хлопка"

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" в воскресенье, 23 апреля 2023 года заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала она, комментируя появление окопов на некоторых песчаных пляжах на западе Крымского полуострова.

Читайте также: Скоро в России начнется поиск виновных в проигрышной войне, - профессор Орешкин. Эксклюзив Еспресо

Гуменюк сказала, что в оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".

"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – сказала она.

Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
посольство росії в Берліні
22 апреля, 2023 суббота
Германия высылает российских дипломатов
У Кривому Розі мітингують родичі тероборонівців
22 апреля, 2023 суббота
Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
22 апреля, 2023 суббота
В Житомирской области прихожанка Московского патриархата испортила памятный знак погибшим на войне детям
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
23 апреля
22:29
Эксклюзив
В Херсонской области полиция возбуждает дела против предпринимателей, работавших в оккупации, - политолог Молчанов
22:15
В Казахстане оставили только один обязательный выходной в неделю
21:50
Осенью Украину будут склонять к "горькой пилюле" компромисса, - The Guardian
21:31
Мы готовим несколько международных событий, которые дадут нам еще больше оружия, - Зеленский
20:24
Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных
20:03
OPINION
Прогресс, превращенный в регресс
19:52
Усик получил дедлайн от WBA по бою с британским тяжеловесом
19:40
Интервью
Скоро в России начнется поиск виновных в проигрышной войне, - профессор Орешкин
19:26
Российская армия обстреляла из минометов Херсон: погиб 80-летний мужчина
19:18
"Барселона" победила "Атлетико" в чемпионате Испании
19:16
ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и сбили 2 БпЛА, - Генштаб
18:41
Украина в овертайме проиграла Китаю на старте ЧМ по хоккею
18:36
Почаевская лавра
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
18:35
Эксклюзив
Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет становиться еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
18:25
В МИД Польши назвали решение Германии, которое подтолкнуло Путина к войне против Украины
18:00
OPINION
Шило на швайку по-китайски
17:45
Румыния вводит пломбирование аграрного транзита из Украины
17:37
Россияне атаковали Никополь беспилотником, ранены и травмированы три человека
17:35
В Бердичев эвакуировали 58 жителей Донетчины
17:34
Лавров
Пропагандистам по сопровождению Лаврова не дали визу в США. Кремль обещает американским журналистам "максимальный дискомфорт"
17:32
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 22-го тура
17:00
Интервью
Сотрудничая с ЕС, Китай не заинтересован в войне в Украине, - Рамис Юнус
17:00
Дети, которые родятся в день коронации Чарльза ІІІ, получат памятные кружки от государства
16:49
Боррель призвал отправить в Тайвань европейские ВМС для обеспечения свободы судоходства
16:35
Винница и Карлсруэ стали городами-побратимами
16:26
"Ему Бог дал право. Украинцы возгордились": как посетители Почаевской лавры оправдывают действия Путина
16:25
Россияне обстреляли село Кизомис на Херсонщине, два человека получили ранения
16:24
Prozorro
В Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках
16:20
Эксклюзив
Ядерное оружие из Беларуси, вероятно, будет запускаться совместным решением Путина и Лукашенко, - военный обозреватель Алесин
16:08
Литва, Латвия и Эстония вызвали послов Китая из-за комментария о суверенитете постсоветских стран
16:02
OPINION
Уровень образования — это нечто вроде коллективного иммунитета
15:47
Украина получила восьмую медаль ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
15:35
посольство рф Киев
Глава топонимической комиссии Киева Алферов предложил создать "музей Московии" в бывшем посольстве РФ
15:09
Подоляк
"Странно слышать абсурдную версию "истории Крыма": Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции
14:50
Украинская тяжелоатлетка стала вице-чемпионкой Европы
14:50
Обновлено
Стивен Кинг предложил отдать его синюю галочку в Twitter Фонду Сергея Притулы, Маск отреагировал
14:49
Эксклюзив
Можно найти деньги на выплату военным по 30 тыс. грн без печатанья денег и увеличения налогов, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
14:31
Медведев "напугал" страны G7 последствиями тотального запрета экспорта в РФ
14:20
Украинский боксер одержал досрочную победу в андеркарде главного боя весны
14:15
Кадр белорусского "ВоенТВ"
Беларусь готовит площадку под стратегическое ядерное оружие России и научила своих бойцов обращению с тактическим
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV