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Главная война с Россией ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО, – военный эксперт Коваленко
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ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО, – военный эксперт Коваленко

13 июля, 2022 среда
13:26
война с Россией

Силы обороны Украины начали уничтожать противовоздушную оборону российских войск

Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы стали наблюдать, как начали взрываться склады с боеприпасами, боекомплектом, командные пункты, пункты управления. Это имело неприятные последствия именно для передовых подразделений, которые использовались в так называемом наступлении", - отметил он.

Коваленко добавил, что это привело к тому, что наступление россиян замедлилось.

"Они вынуждены это делать, потому что у них начала разрушаться система управления и обеспечения именно за счет того, что не хватает боеприпасов и нет стопроцентной эффективной связи и управления за счет уничтожения командных пунктов и пунктов управления", - отметил эксперт.

По его словам, из-за этого уменьшились обстрелы по линии фронта по реактивной и ствольной артиллерии.

"ВСУ находятся в формате первого этапа, именно уничтожение российской системы управления и обеспечения войсками. Этой ночью мы увидели, как возле Луганска была уничтожена база ПВО. Это уже началась вторая фаза первого этапа – мы начали уничтожать их противовоздушную оборону. Неделя – две недели и эта фаза будет также завершена и вообще говорить о каких-то глобальных наступательных возможностях россиян мы не сможем, ее не будет", - подытожил эксперт.

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