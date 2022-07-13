ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО, – военный эксперт Коваленко
Силы обороны Украины начали уничтожать противовоздушную оборону российских войск
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Мы стали наблюдать, как начали взрываться склады с боеприпасами, боекомплектом, командные пункты, пункты управления. Это имело неприятные последствия именно для передовых подразделений, которые использовались в так называемом наступлении", - отметил он.
Коваленко добавил, что это привело к тому, что наступление россиян замедлилось.
"Они вынуждены это делать, потому что у них начала разрушаться система управления и обеспечения именно за счет того, что не хватает боеприпасов и нет стопроцентной эффективной связи и управления за счет уничтожения командных пунктов и пунктов управления", - отметил эксперт.
По его словам, из-за этого уменьшились обстрелы по линии фронта по реактивной и ствольной артиллерии.
"ВСУ находятся в формате первого этапа, именно уничтожение российской системы управления и обеспечения войсками. Этой ночью мы увидели, как возле Луганска была уничтожена база ПВО. Это уже началась вторая фаза первого этапа – мы начали уничтожать их противовоздушную оборону. Неделя – две недели и эта фаза будет также завершена и вообще говорить о каких-то глобальных наступательных возможностях россиян мы не сможем, ее не будет", - подытожил эксперт.
- В ночь на 13 июля во временно оккупированном Россией Луганске прогремела серия взрывов .
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