Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Генштаб разъяснил, чтобы мы не вводили в заблуждение ни украинских граждан, ни западных партнеров, что вся информация будет предоставляться исключительно официальными источниками, поэтому мы можем использовать ту информацию, которая у нас есть. Ключевое то, что ВСУ начали применять стратегию, говоря военным термином, смягчение позиций противника перед тем, как наносить более решительный удар. То есть это усилия украинских сил для облегчения последующего освобождения временно оккупированных территорий", - прокомментировал офицер бригады им. Богуна.



Тарас Березовец объяснил, что ждать наступление в стиле Второй мировой войны, когда танковые колонны под Прохоровкой наступают со стотысячной пехотой, то этого не будет и нет в этом нужды.



"На Юге происходит наступление подразделений ВСУ с целью улучшения наших оперативных возможностей в регионе на правом берегу реки Днепр. Подробности будет комментировать только Генштаб ВСУ, но когда мы добьемся нужного нам результата. Поэтому мы говорим о локальном наступлении, которое осуществляется с целью улучшения нашей позиции" для будущего наступления", - заметил Березовец.

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