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Главная война с Россией ВСУ начали применять против россиян самонаводящиеся снаряды SMArt 155, - журналист Бутусов

ВСУ начали применять против россиян самонаводящиеся снаряды SMArt 155, - журналист Бутусов

3 июля, 2022 воскресенье
11:39
война с Россией

На Донбассе произошло первое в мире успешное боевое применение самонаводящихся снарядов SMArt, производимых немецкой компанией GIWS mbh

Об этом сообщил на своей Facebook странице журналист Юрий Бутусов.

По его данным, сверхсовременные немецкие самонаводящиеся снаряды уже начали уничтожать танки группы "Центр" российских захватчиков. Россия не способна разработать такое же высокоточное интеллектуальное оружие, как НАТО, поэтому ВСУ получают значительное преимущество.

Также в посту опубликовано видео, обнародованное 1 июля Вооруженными силами Украины. Он демонстрирует, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донбассе самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной и ее поражение.

Сообщается, что снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. Механизм его действия таков: на определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, оснащенных собственными микорадарами и инфокрасными сенсорами для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость самонаводящихся снарядов SMArt такова, что даже если Россия начнет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку.

2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российских войск.

"Однако, под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает Юрий Бутусов.

  • Напомним , что 30 июня 2022 года, Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что благодаря современным системам ВСУ уничтожили окопавшихся на Змеином рашистов.

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оружие
Германия
военные силы Украины
оружие для Украины
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2022, воскресенье
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