Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы приступили к значительной механизированной контрнаступательной операции на западе Запорожской области 26 июля и, похоже, прорвали определенные заранее подготовленные российские оборонные позиции к югу от Орехова", - говорится в материале.

Министерство обороны РФ и несколько милблогеров, заявили, что Силы обороны Украины тремя батальонами начали интенсивный штурм в направлении Роботиного, в 10 км к югу от Орехова, и прорвали российские оборонные позиции к северо-востоку от населенного пункта.

В частности, один милблогер утверждал, что в украинской атаке участвовало более 80 бронемашин, хотя ISW не может это подтвердить. В РФ рассказали, что атаку отбили 810-я морская пехотная бригада Черноморского флота, 71-й мотострелковый полк (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) и формирование спецотряда "Османь".

По данным геолокационных кадров, украинские силы, вероятно, продвинулись в пределах 2,5 км непосредственно восточнее Роботиного во время атаки, прежде чем армия РФ применила стандартную доктринальную эластичную тактику обороны и несколько оттеснили украинские войска, хотя и не до конца назад на выходные позиции.

Также видны заброшенные боевые бронированные машины Bradley дальше к югу и в пределах 2 км к востоку от Роботиного.

Фото: ISW

Российские источники разошлись во мнениях относительно размера атаки ВСУ и нанесенных потерь, утверждая, что во время атаки было использовано от 30 до 80 бронемашин.

"Большое расхождение в российских утверждениях о масштабах операции свидетельствует о том, что результаты атаки все еще неясны и что тактическая ситуация на местах остается очень сложной. Российские источники также утверждали, что украинские войска безрезультатно пытались продвинуться юго-западнее Орехова близ Лугова и что российские войска продолжают держать оборону в районе Пятихатки - Жеребрянки", - говорится в отчете.

Фото: ISW

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

25 июля в американском ISW заявили , что контрнаступление Украины не будет быстрым и легким.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

26 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские же оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.