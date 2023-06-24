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ВСУ начали наступление еще на 6 направлениях

24 июня, 2023 суббота
20:03
Война с Россией

Восточная группировка украинских войск в субботу, 24 июня, начала наступление еще на нескольких направлениях одновременно

Об этом сообщает 24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что украинские войска наступление начали в направлении Бахмута и населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Ягодное, Клещиевка и Курдюмовка.

"На всех направлениях есть продвижение вперед", – говорится в сообщении.

Также Маляр отметила, что на Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться. А на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Тем временем на юге по всем направлениям наступления идут тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.

  • Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил , что более двух недель враг пытается штурмовать позиции ВСУ подразделениями "Шторм Z".
  • Российские войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои.
  • 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
Украина
оккупированные территории
Анна Маляр
Контрнаступление ЗСУ
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