ВСУ начали наступление еще на 6 направлениях
Восточная группировка украинских войск в субботу, 24 июня, начала наступление еще на нескольких направлениях одновременно
Об этом сообщает 24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр.
Отмечается, что украинские войска наступление начали в направлении Бахмута и населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Ягодное, Клещиевка и Курдюмовка.
"На всех направлениях есть продвижение вперед", – говорится в сообщении.
Также Маляр отметила, что на Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться. А на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.
Тем временем на юге по всем направлениям наступления идут тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.
- Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил , что более двух недель враг пытается штурмовать позиции ВСУ подразделениями "Шторм Z".
- Российские войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои.
- 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
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