Об этом сообщает 24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр.

Отмечается, что украинские войска наступление начали в направлении Бахмута и населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Ягодное, Клещиевка и Курдюмовка.

"На всех направлениях есть продвижение вперед", – говорится в сообщении.

Также Маляр отметила, что на Купянском, Лиманском, Марьинском направлениях враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться. А на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Тем временем на юге по всем направлениям наступления идут тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.