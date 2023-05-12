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ВСУ начали "формировать" операции накануне контрнаступления, - CNN

12 мая, 2023 пятница
06:00
Война с Россией

Украинские Силы обороны начали "формировать" операции накануне ожидаемого контрнаступления против российской армии

Об этом передает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и чиновника Запада.

Тактика считается стандартной, ведь она применяется перед крупными операциями. Именно формирование предполагает поражение целей, таких как склады оружия, командные центры и бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил.

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Такие подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть планируемого контрнаступления Украины, говорит высокопоставленный военный представитель США.

Как напоминает издание, когда в конце прошлого лета Украина начала контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, ему предшествовали атаки для формирования поля боя.

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Кроме того, такие операции по "формированию" могут предназначаться для того, чтобы запутать противника.

  • 10 мая командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский подтвердил информацию, которую предварительно сообщали военные командиры, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины заставили российских террористов отступить на дистанцию до 2-х километров.
  • А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы для возвращения территорий, захваченных Россией за время полномасштабной войны.
  • После этого секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены.
  • А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним.
  • Уже вечером 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости об обороне Украины.
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военные силы Украины
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Донетчина
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
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