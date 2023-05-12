Об этом передает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и чиновника Запада.

Тактика считается стандартной, ведь она применяется перед крупными операциями. Именно формирование предполагает поражение целей, таких как склады оружия, командные центры и бронетехника и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил.

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Такие подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть планируемого контрнаступления Украины, говорит высокопоставленный военный представитель США.

Как напоминает издание, когда в конце прошлого лета Украина начала контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, ему предшествовали атаки для формирования поля боя.

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Кроме того, такие операции по "формированию" могут предназначаться для того, чтобы запутать противника.