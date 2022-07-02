ВСУ на южном фронте уничтожили три склада боеприпасов, "град" и 27 рашистов

Об этом говорится в отчете Оперативного командования "Юг".

"Военная операция по зачистке Змеиного от впечатлений продолжается. В течение дня по результатам доразведки обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район другой техники. Признаков присутствия противника не выявлено", – говорится в сообщении.

Под вечер вражеская авиация снова пыталась атаковать Одесчину. Зенитное ракетное подразделение уничтожило ракету Х-31, выпущенную из самолета над морем. В северо-западной части Черного моря остаются 2 вражеских ракетных корабля, с более чем полутора десятками крылатых ракет на бортах. К ним добавились 3 больших десантных корабля, сообщили в ОК "Юг".