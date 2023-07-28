ВСУ на юге вышли на критически важную российскую оборонную линию, — CNN
Как заявляют российские СМИ, Вооруженные Силы Украины подошли к оборонительной линии, так называемым зубам дракона, вражеской армии на одном из участков фронта Запорожской области
Об этом информирует CNN .
"Украинские силы на юге страны впервые можно увидеть на одной из давно растянутых российских оборонительных линий "зубов дракона" на новом видео, циркулирующем в российских социальных сетях", - говорится в заявлении.
Ведомство определило геолокацию видео, речь идет о районе к востоку от сел Новое и Харьково Пологовского района Запорожской области.
Фото: Скрин DeepStateMAP
"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь в овраг перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - рассказывают журналисты.
Фото: Скрин видео
Справочно. Железобетонные конструкции "зубы дракона" - это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. По данным спутниковых снимков, россияне разместили "зубы дракона" на всей территории, которую они захватили. "Зубы" протянуты в три ряда на сотни километров.
- Мэр Мелитополя в апреле рассказывал , что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны – роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- 27 апреля советник городского головы Мариуполя сообщил, что россияне перешли от установки "зубов дракона" к обустройству блиндажей и огневых позиций.
- В мае в ГУР рассказали, что враг проводил инженерные работы, рыл траншеи, оборудовал разного рода постройки, так называемые зубы дракона.
- 9 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что армия РФ рассматривает возможность отступления вглубь полуострова, поэтому оборудует подступы к Крыму "зубами дракона".
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