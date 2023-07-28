Об этом информирует CNN .

"Украинские силы на юге страны впервые можно увидеть на одной из давно растянутых российских оборонительных линий "зубов дракона" на новом видео, циркулирующем в российских социальных сетях", - говорится в заявлении.

Ведомство определило геолокацию видео, речь идет о районе к востоку от сел Новое и Харьково Пологовского района Запорожской области.

Фото: Скрин DeepStateMAP

"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь в овраг перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - рассказывают журналисты.

Фото: Скрин видео

Справочно. Железобетонные конструкции "зубы дракона" - это квадратно-пирамидальные укрепления высотой 90-120 см. По данным спутниковых снимков, россияне разместили "зубы дракона" на всей территории, которую они захватили. "Зубы" протянуты в три ряда на сотни километров.