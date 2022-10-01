Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

В течение дня шли ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы наших позиций. Врагом нанесено 6 авиационных ударов.

Подразделениями противовоздушной обороны ВСУ в Бериславском районе Херсонщины сбит вражеский ударный вертолет Ка-52 и два беспилотных летательных разведчика типа "Орлан-10" в небе Херсонщины и над морем Одесщины.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 330 огневых задач. реактивную систему залпового огня "Град", 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты", — говорится в сообщении.

Также командование ОК "Юг" отмечает, что в Черном море вражеская корабельная группировка из 16 кораблей маневрирует в штормовых условиях вдоль крымского побережья. Но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные двадцатью четырьмя "Калибрами" и 3 больших десантных корабля, как намек на бессмысленную десантную операцию, находятся в боевой готовности.

Наряду с волнением моря сохраняется минная опасность. Также существует угроза ракетных ударов, обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием, как и атак дронами-камикадзе.

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