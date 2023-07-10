Сегодня Генштаб сообщил , что на юге в начале наступления в сторону Мелитополя и Бердянского ВСУ освободили 169 кв. км в месяц. На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские войска освободили от российских оккупантов 4 кв. км земли. Каждый отвоеванный метр, сотня метров, километр – это сложно, это вызовы и потери. Все зависит от конкретных командиров и бойцов, стойкости духа и навыков, которые определяют прочность нашей обороны, активность и взвешенность в наступательных действиях.

Наступление на юге: ВСУ выполняют планы, единственная защита россиян — боеприпасы

Командир военного подразделения "Стугна" Дмитрий Линько (Запорожское направление) рассказал мне, что происходят активные наступательные действия и прорыв первой линии обороны. Это не простое дело, но совокупные действия артиллерии, пехотных и штурмовых подразделений наносят огромные потери врагу. Это подтверждается и радиоперехватами. Линько говорит, что россияне экономят свою технику. Он добавил, что по отдельным направлениям удалось прорвать километры территории, где находились минные заграждения, первые линии окопов и траншей. Уже ведутся бои за прорыв второй линии обороны и выход на оперативное пространство дальше. Наши проблемы – это господство врага в воздухе.

Линько подчеркнул, что треть времени работы подразделения – это диверсионные задачи. Относительно штурмовых действий – в последнее время штурмовали передовые окопы и зачищали их на Запорожском направлении. После этого регулярные подразделения Сухопутных войск входят и держат эти позиции. Это сложная работа, потому что после своего ухода враг каждый метр минирует. Идет использование совершенно разных мин, их сложно разминировать в условиях передового боя. Это не всегда удается и приводит к сложным потерям, ранениям.

Командир сказал, что потребность в БПЛА невозможно полностью обеспечить. Волонтеры не успевают привезти несколько дронов и они на следующий день уже теряются. Когда идет определенная операция – только на одном участке работает 8-10 экипажей, которые мониторят и держат онлайн, чтобы видеть ход операции. За такую операцию теряется огромное количество дронов и это постоянный поток. Линько добавил, что миллионы гривен могут уйти за день. Относительно индивидуальной защиты – на этом этапе все подразделения более или менее нормально обеспечены. Нет таких проблем, как в начале войны, когда нужно было все искать. У нас этот вопрос закрыт.

Командир подчеркнул, что ночные атаки и вылазки тоже происходят. Работа с устройством ночного видения сложна – она требует длительного обучения и определенной слаженности подразделения. Небольшие штурмовые действия, зачистки, диверсионные вылазки происходят и преуспевают. Обе стороны видят друг друга ночью, нельзя говорить, что работать безопаснее. Артиллерийские обстрелы также корректируются под тепловые мишени.

Линько добавил, что враг ведет интенсивные артиллерийские обстрелы от линии фронта и к позициям в тылу. Они постоянно пытаются отслеживать нашу артиллерию, и здесь важны средства контрбатарейной борьбы. Единственное, что мы можем противопоставить против вражеской артиллерии и защитить нашу наступающую пехоту - это контрбатарейные бои. Для этого нужны средства, которых в достаточном количестве нет. Их передавали, но нужно пополнять, чтобы держать баланс и в снарядах, и в стволах. В наступлении должно быть преимущество над врагом в несколько раз. На данный момент, мы выполняем те задачи, которые нам ставят, не имея серьезного преимущества. Даже при этом есть продвижение и удается выбивать врага с его передовых позиций.

Командир добавил, что у россиян на передовой линии стоят наиболее бестолковые подразделения, которые бросают, чтобы они там стояли. "Элитные" подразделения стоят уже во второй-третьей линии и не вступают в передовые бои. Стоящие на передке очень деморализованы. Единственная их защита – это большое количество боеприпасов. У них нет желания вступать в серьезные бои и проявлять инициативу.

Может ли Украина использовать С-200, чтобы бить по РФ

В России придумали историю о перехвате ракет, которые ВСУ якобы запустили по объектам временно оккупированного Крыма, а также Ростовской и Калушской областей 9 июля. Соответствующие данные обнародовал и начальник Главного штаба ПКС РФ в рамках доклада главе Генштаба Валерию Герасимову. Они говорят, что Россия отбивается от ракет, которые Украина переоборудовала с ЗРК С-200 в ударный вариант для поражения наземных целей. Если это правда, у Украины есть определенный потенциал, который увеличивает ударные возможности. Можно ли произвести такое переоборудование?

Бывший заместитель Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что комплекс С-200 относительно устаревший. Его дальность применения как ЗРК – 220-240 км. Эти ракеты, когда теряли управление во время испытаний, летели на 600 км. Мы видим пример переработки С-300 для ударов по наземным целям. Эти ракеты могут нести и ядерную боеголовку.

Россияне хотели показать, что Украина использует Storm Shadow по территории РФ. Позже была показана ракета, похожая на С-200 или Х-22. По мнению Романенко, есть возможность эти ракеты доработать и переработать. Он не исключает, что ракеты этого комплекса могут быть так использованы.

Он добавил, что эти ракеты начали эксплуатировать 60 лет тому назад. К примеру, в Молдове они до сих пор на вооружении, были до последнего в Польше. Там она имеет двухкомпонентное снаряжение для двигателя, что дает потенциал по дальности. Дело в том, чтобы точно наводить по необходимой наземной цели.