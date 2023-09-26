ВСУ: на юге враг подтягивает резервы, потому что боится прорыва

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию. Силы обороны закрепляются на занятых рубежах, нанося оккупантам потери и истощая врага. В районе села Заветное Желание продолжается активная оборона ВСУ. Командиры на местах пытаются улучшать тактическое положение, ведется контрбатарей".

По его словам, на Таврийском направлении враг ежедневно теряет от шести до десяти артиллерийских систем.

"В окрестностях Вербовой Силы обороны готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Артиллерия ВСУ работает, а враг пытается пополнить свои потери. Противник подтягивает резервы, потому что боится прорыва. Считаю, что скоро будут хорошие новости", - добавил Штупун.