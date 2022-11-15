ВСУ на юге уничтожили вражескую пусковую установку С-300 и ЗРК Тор-М2
Вооруженные силы Украины в течение 14 ноября на южном фронте уничтожили российскую пусковую установку С-300, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и 3 единицы авто бронетехники.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Там отметили, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 50 огневых задач, в частности, по дислокации российских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках Херсонской области.
В командовании рассказали, что оккупанты завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжают обустройство рубежей обороны, ведут ракетно-артиллерийский огонь по украинским позициям и мирным населенным пунктам.
Кроме того, российско-оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе, ведут плотную воздушную разведку. В течение боевого дня на разных направлениях зафиксировано до 40 дронов разной модификации.
Среди дня 4 ударными дронами типа "Ланцет" россияне атаковали направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Также они в течение дня выпустили более 30 снарядов из РСЗО "Ураган" и "Град" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Из Кинбурнской косы оккупанты реактивными системами залпового огня "Град" пытались атаковать Очаков. Удары были по акватории и пирсам. Без потерь.
Корабельная группировка российского флота в Черном море состоит из 10 кораблей, среди которых есть один подводный ракетоноситель, оснащенный 4 ракетами типа "Калибр".
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