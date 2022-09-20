ВСУ на Юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка и состав вражеских боеприпасов
В течение 19 сентября украинские военные на Юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка, 2 БПЛА и состав вражеских боеприпасов
Об этом сообщает ОК "Юг".
Также потери врага составляют 8 единиц автобронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152 мм "Акации", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С" и 6 реактивных систем залпового огня "Град".
Кроме того, неудачной была и попытка оккупантов навести переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.
"Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов", — объясняют в ОК "Юг".
Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать позиции украинских военных на линии фронта и прилегающие территориальные громады.
- За 19 сентября воздушные силы "приземлили" русский Су-25, ракету Х-59 и 5 вражеских дронов.
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