Об этом сообщает ОК "Юг".

Также потери врага составляют 8 единиц автобронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152 мм "Акации", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С" и 6 реактивных систем залпового огня "Град".

Кроме того, неудачной была и попытка оккупантов навести переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.

"Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов", — объясняют в ОК "Юг".

Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать позиции украинских военных на линии фронта и прилегающие территориальные громады.

За 19 сентября воздушные силы "приземлили" русский Су-25, ракету Х-59 и 5 вражеских дронов.

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