ВСУ на Юге уничтожили 4 командных пункта, 6 складов боеприпасов и около 80 рашистов

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

Обстановка в операционной зоне южнобузского направления сложна, но силы обороны контролируют ее развитие. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Но на некоторых направлениях ротация живой силы и перераспределение техники.

В течение ночи враг нанес авиационный удар паром вертолетов Ка-52. Пытаясь поразить наши позиции, атаковало северное направление Херсонщины. Без потерь.

Среди ночи из систем залпового огня "Смерч" по Николаеву и пригороду дважды с интервалом более двух часов выпущены реактивные снаряды с кассетами. В результате попадания в жилые дома вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы. Человеческих потерь нет.

Утром враг испытывал Николаев тяжелой артиллерией 203-го калибра, а после обеда вновь повторил удар из восьми ракет РСЗО "Смерч". Пожары, возникшие в результате удара РСЗО ликвидированы. Обломками и огнем повреждены шесть частных домов. Погиб один, ранен двадцать один гражданский, из них один ребенок.

По Никополю враг дважды попал из Градов, использовав 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. В Выводовом повреждена школа. Пострадавших нет.

В течение боевого дня по врагу в операционной зоне группировки нанесены 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорным пунктам и составу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. А ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнен ряд огневых задач.

Подтверждены потери врага – 79 рашистов, 4 танка Т-72, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

Также поражены 2 пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, 1 командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Выжжено 6 складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Окончательные потери врага уточняются.

В Черном море осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих у крымского побережья, остальные укрываются в пунктах базирования. На боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных носителя крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 вдк.

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