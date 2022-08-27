Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В юге диверсионно-разведывательная группа врага в количестве около 10 человек попыталась провести штурмовые действия на направлении Доброполья – Добрянка. Успеха не имела, отошла. В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов. Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удары", - говорится в сообщении.

По Николаеву враг выпустил 2 реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Получены по открытым поверхностям за городом. Потерь и разрушений нет.

А вдоль линии столкновения отработала враждебная штурмовая авиация и вертолеты. Обошлось без потерь с украинской стороны.

Украинская тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же и в Ольгино.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 24 захватчика, 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия "Гиацинт", самоходное орудие артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", 5 единиц бронированной и автотехники.

В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Окончательные потери врага дознаются.

Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота вновь наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.

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