ВСУ на Юге поразили вражеские системы ПВО, опорные пункты, склады боеприпасов, мосты и живую силу
В Херсоне тактическая авиация Украины поразила средства вражеской противовоздушной обороны, а также скопление живой силы и техники в Новопетровке и Ольгином
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В юге диверсионно-разведывательная группа врага в количестве около 10 человек попыталась провести штурмовые действия на направлении Доброполья – Добрянка. Успеха не имела, отошла. В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов. Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удары", - говорится в сообщении.
По Николаеву враг выпустил 2 реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Получены по открытым поверхностям за городом. Потерь и разрушений нет.
А вдоль линии столкновения отработала враждебная штурмовая авиация и вертолеты. Обошлось без потерь с украинской стороны.
Украинская тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же и в Ольгино.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют 24 захватчика, 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия "Гиацинт", самоходное орудие артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", 5 единиц бронированной и автотехники.
В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.
Окончательные потери врага дознаются.
Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.
В корабельной группировке вражеского флота вновь наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.
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