Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"У нас есть определенная работа - средства и комплексные мероприятия. Определены воинские части и их ударные подразделения, которые осуществляют эту работу, и враг на это каким-то образом реагирует. Переброска, усиление", - сказал он.

Спикер ВСУ добавил, что на юге враг находится в активной обороне.

"Мы имеем продвижение, системность. Даже те существенные препятствия - плотное минирование и постоянный артиллерийский огонь, знаем, как с этим работать. Наши бойцы удерживают ранее занятые рубежи, проводят разминирование местности, проводят перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям. Враг усиливает те или иные участки и создает определенную суматоху. Это им не на пользу, а мы действуем по плану", - подытожил Шершень.