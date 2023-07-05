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ВСУ на юге перегруппировываются и готовятся к дальнейшему наступлению, - капитан Шершень

5 июля, 2023 среда
11:12
Война с Россией

Силы обороны на юге удерживают занятые рубежи, проводят разминирование местности, перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям

Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"У нас есть определенная работа - средства и комплексные мероприятия. Определены воинские части и их ударные подразделения, которые осуществляют эту работу, и враг на это каким-то образом реагирует. Переброска, усиление", - сказал он.

Спикер ВСУ добавил, что на юге враг находится в активной обороне.

"Мы имеем продвижение, системность. Даже те существенные препятствия - плотное минирование и постоянный артиллерийский огонь, знаем, как с этим работать. Наши бойцы удерживают ранее занятые рубежи, проводят разминирование местности, проводят перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям. Враг усиливает те или иные участки и создает определенную суматоху. Это им не на пользу, а мы действуем по плану", - подытожил Шершень.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ имеют продвижение на юге .

Утром 5 июля Генштаб ВСУ сообщил , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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