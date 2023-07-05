ВСУ на юге перегруппировываются и готовятся к дальнейшему наступлению, - капитан Шершень
Силы обороны на юге удерживают занятые рубежи, проводят разминирование местности, перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.
"У нас есть определенная работа - средства и комплексные мероприятия. Определены воинские части и их ударные подразделения, которые осуществляют эту работу, и враг на это каким-то образом реагирует. Переброска, усиление", - сказал он.
Спикер ВСУ добавил, что на юге враг находится в активной обороне.
"Мы имеем продвижение, системность. Даже те существенные препятствия - плотное минирование и постоянный артиллерийский огонь, знаем, как с этим работать. Наши бойцы удерживают ранее занятые рубежи, проводят разминирование местности, проводят перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям. Враг усиливает те или иные участки и создает определенную суматоху. Это им не на пользу, а мы действуем по плану", - подытожил Шершень.
Контрнаступление ВСУ на юге: хронология
12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.
24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.
4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ имеют продвижение на юге .
Утром 5 июля Генштаб ВСУ сообщил , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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