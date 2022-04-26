ВСУ на востоке уничтожили более 30 единиц техники и около 100 российских захватчиков
Украинские военные 26 апреля отразили пять атак врага
Об этом ОТУ "Восход" сообщает в Фейсбуке.
"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отразили пять атак российских фашистских войск. Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", – говорится в сообщении.
В результате боев было уничтожено: личного состава – до 100, танков – 6, БМП – 4, БТР – 1, МТЛБ – 1, САУ – 1, минометов – 3, АО – 13, ЗУ – 1.
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