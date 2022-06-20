ВСУ на востоке уничтожили более 100 россиян и два склада боеприпасов
Силы обороны на восточном фронте 20 июня уничтожили 106 российских военных
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook .
20 июня Вооруженные силы уничтожили 106 российских военных, танк, БТР, два плавучих бронетранспортера, две артиллерийские системы, пять минометов, семь артиллерийских тягачей, два беспилотника и два склада боеприпасов,
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