ВСУ на востоке уничтожили более 100 россиян и два склада боеприпасов

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook .

20 июня Вооруженные силы уничтожили 106 российских военных, танк, БТР, два плавучих бронетранспортера, две артиллерийские системы, пять минометов, семь артиллерийских тягачей, два беспилотника и два склада боеприпасов,