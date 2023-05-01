ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен 10 оккупантов

Об этом рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, который накануне посетил Донецкую область.

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат", - сказал он.

По словам Сырского, на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, но терпит неудачу.

"Чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается", - отметил генерал.

"Ситуация довольно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил он.