ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, - Маляр
ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигаются вперед
Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", - говорится в сообщении.
По ее информации, к югу от Бахмута ВСУ постепенно двигаются вперед, бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки.
"Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - добавила Маляр.
К северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки врага. На Лиманском направлении было отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса.
- На Бахмутском направлении Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях.
- 25 июля ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а по другим направлениям отражали атаки противника.
- Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские же оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области.
- Вчера стало известно, что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.
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