Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", - говорится в сообщении.

По ее информации, к югу от Бахмута ВСУ постепенно двигаются вперед, бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки.

"Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - добавила Маляр.

К северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки врага. На Лиманском направлении было отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса.