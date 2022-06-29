Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграммах.

"Вооруженные силы Украины отразили штурм и отогнали оккупантов в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана", - отметил Синегубов.

В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. Очень горячо в Изюмском направлении, однако наши защитники удерживают позиции.

В Харькове за минувшие сутки в результате обстрелов произошло 7 пожаров.

Ранее сообщалось , что кафиры закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины.

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