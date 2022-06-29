ВСУ на Харьковщине заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана
Украинские военные на Харьковском направлении отразили российские штурмовые действия в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграммах.
"Вооруженные силы Украины отразили штурм и отогнали оккупантов в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана", - отметил Синегубов.
В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы. Очень горячо в Изюмском направлении, однако наши защитники удерживают позиции.
В Харькове за минувшие сутки в результате обстрелов произошло 7 пожаров.
- Ранее сообщалось , что кафиры закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное