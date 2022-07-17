Об этом сообщил депутат Харьковского горсовета и боец терробороны Юрий Корсунов в эфире Еспресо.

"На Изюмском направлении враг перегруппировывается, пытается накапливать силы, продвигаться в сторону Славянска, но подтянулись наши новые системы залпового огня. Благодарны нашим партнерам, предоставившим нам это современное оружие и мы точно бьем врага, уничтожаем его командные пункты, логистические центры, склады с оружием", - сказал он.

Корсунов добавил, что это дает эффект – желания врага не совпадают с возможностями.

"Наши подразделения укрепляют свои позиции, предпринимают попытки контрнаступательных действий. Все делают для того, чтобы намерения врага были обречены на поражение. Удалось в некоторых укрепрайонах далеко в тылу уничтожить много вооружения, много техники и живой силы врага. Это логистические центры, которые располагались вблизи Изюма, Купянска, в Шевченковском районе. Благодаря удачным действиям нашего подразделения удалось разбить укрепрайон, где уничтожили склад вооружения", - подытожил боец.