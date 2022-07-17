ВСУ на Харьковщине в тылу россиян уничтожает логистические центры и склады вооружения, - депутат горсовета Корсунов
В некоторых укрепрайонах россиян, далеко в тылу, в Харьковской области ВСУ смогли уничтожить много вооружения, техники и живой силы врага
Об этом сообщил депутат Харьковского горсовета и боец терробороны Юрий Корсунов в эфире Еспресо.
"На Изюмском направлении враг перегруппировывается, пытается накапливать силы, продвигаться в сторону Славянска, но подтянулись наши новые системы залпового огня. Благодарны нашим партнерам, предоставившим нам это современное оружие и мы точно бьем врага, уничтожаем его командные пункты, логистические центры, склады с оружием", - сказал он.
Корсунов добавил, что это дает эффект – желания врага не совпадают с возможностями.
"Наши подразделения укрепляют свои позиции, предпринимают попытки контрнаступательных действий. Все делают для того, чтобы намерения врага были обречены на поражение. Удалось в некоторых укрепрайонах далеко в тылу уничтожить много вооружения, много техники и живой силы врага. Это логистические центры, которые располагались вблизи Изюма, Купянска, в Шевченковском районе. Благодаря удачным действиям нашего подразделения удалось разбить укрепрайон, где уничтожили склад вооружения", - подытожил боец.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное