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Главная война с Россией ВСУ на Донбассе отбили 10 атак врага, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и бронетранспортер, - Генштаб

ВСУ на Донбассе отбили 10 атак врага, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и бронетранспортер, - Генштаб

16 апреля, 2022 суббота
08:43
война с Россией

15 апреля в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 10 атак врага, уничтожили три танка, бронетранспортер, единицу спецтехники и три артиллерийских системы противника

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Как отмечается, наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно, отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюма врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвинково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполем. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Успеха не имеет.

В районе города Торецка враг продолжает совершать периодическое огневое воздействие с целью истощения наших войск. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Ввиду нахождения в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийские системы противника, захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

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