ВСУ на Днепропетровщине уничтожили три вражеских шахеда
Ночью 11 июня силы воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских шахеда, которые россияне направили на Днепропетровщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
"Этой ночью защитники из ПВК "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам. Минуло сразу три "шахеда", направленных оккупантами на Днепропетровщину", - говорится в сообщении.
По его словам, кроме дронов враг направил на область артиллерию. Удары пришлись по Марганецкой общине Никопольщины обошлось без жертв.
- 9 июня оккупанты били по Никопольщине, обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину и Никополь. В городе ранен 30-летний мужчина.
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