ВСУ на Днепропетровщине уничтожили три вражеских шахеда

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

"Этой ночью защитники из ПВК "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам. Минуло сразу три "шахеда", направленных оккупантами на Днепропетровщину", - говорится в сообщении.

По его словам, кроме дронов враг направил на область артиллерию. Удары пришлись по Марганецкой общине Никопольщины обошлось без жертв.