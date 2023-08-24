ВСУ могут достать противника в любой точке Крыма, - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности Сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма
Об этом онрассказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", - отметил глава ГУР.
Он порекомендовал тем, кто натворил глупостей – уехать с временно оккупированной территории Украины.
"А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только можно будет сделать", - пояснил Буданов.
По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".
- Напомним, последние взрывы в оккупированном Крыму прогремели утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, в результате чего была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
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