ВСУ могут достать противника в любой точке Крыма, - Буданов

Об этом онрассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", - отметил глава ГУР.

Он порекомендовал тем, кто натворил глупостей – уехать с временно оккупированной территории Украины.

"А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только можно будет сделать", - пояснил Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".