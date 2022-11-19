Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Еспресо.

По его словам, ВСУ могут дойти до Крыма до конца декабря 2022 года, если РФ перестанет отправлять на Юг Украины большое количество мобилизованных, у оккупантов закончатся боеприпасы, питание, зимняя одежда, ведь ВСУ контролируют практически все пути снабжения. Михаил Притула отметил, что тогда у россиян останется единственный вариант – бежать с Юга Украины в Крым.

"Теоретически это возможно. Однако мы понимаем, что Путин будет защищать свою жизнь, потому что он понимает, что военное поражение в Украине будет стоить ему должности и жизни. Поэтому Шойгу и военные будут делать все, чтобы этого не произошло", - отметил он.

Военный эксперт считает, что скорее всего РФ перебросит в Украину мобилизованных россиян, которых постепенно оснащают, чтобы не допустить продвижения ВСУ. В таком случае украинские военные не продвинутся вперед, пока не уничтожат эту группировку. То же будет происходить и на севере Луганщины.

"Это до сих пор длительные процессы, которые вряд ли закончатся до конца декабря, потому что Путин будет бросать тот ресурс, который у него есть, большое количество живой силы, пехоты. Оно истощает ВСУ", - подчеркнул Михаил Притула.

19 ноября Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны Украины, заявил, что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом до конца декабря 2022 года, а война в Украине завершится к концу весны следующего года.

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