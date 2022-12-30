Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью KyivPost .

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это ерунда", - заявил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Киев пообещал не использовать американское оружие для ударов по территории России, но Крыма это не касается, поскольку полуостров является международно признанной территорией Украины.

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