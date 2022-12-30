ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты Украины, – Данилов
В СНБО считают, что ВСУ могут зайти на территорию России, если это потребуется для защиты Украины. Наши военные ни у кого не обязаны спрашивать на это разрешения
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью KyivPost .
"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это ерунда", - заявил он.
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Киев пообещал не использовать американское оружие для ударов по территории России, но Крыма это не касается, поскольку полуостров является международно признанной территорией Украины.
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