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Обзор

ВСУ могут скоро начать контрнаступление, украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку россиянке, а Моравецкий отмечает недостаточную поддержку Германии. Мировые СМИ об Украине 24 марта

Андриана Стахив
24 мартa, 2023 пятница
21:19
Мир про Украину

В фокусе международных изданий оказалось возможное начало украинского контрнаступления, украинская теннисистка Костюк, отказавшаяся пожать руку россиянке, а также Моравецкий, считающий недостаточной поддержку Германии

Об этом и не только мировые СМИ писали 24 марта:

The New York Times

Европейский Союз намерен организовать международную конференцию, направленную на поиск украинских детей, похищенных Россией, такое решение обсуждалось во время встречи глав государств ЕС. Урсула фон дер Ляйен заявила, что похищение украинских детей является военным преступлением и ужасным напоминанием о самых темных временах истории. Она сообщила, что конференция будет организована совместно с Польшей и в партнерстве с Украиной и будет направлена на усиление международного давления, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения детей. Конференция призвана помочь органам ООН и международным организациям получить информацию о похищенных маленьких украинцах.

The Washington Post

О боях между Авдеевкой и Бахмутом издание публикует репортаж с комментариями бойцов 24-й ОМБр. "Российский самолет прорезал путь через притоки донбасских холмов, летя низко, чтобы избежать обнаружения, так же, как и украинский солдат, жонглировавший тремя непокорными котятами в своих крепких руках", – пишут журналисты WP с военных позиций в украинском Нью-Йорке. Через несколько минут вражеский Су-25 выпустил ракету, попавшую в позицию за 300 метров. Через несколько минут, когда прекратились атаки, бойцы 24-й отдельной механизированной бригады вернулись к краю окопа, где младшие солдаты учили старшего, как пользоваться вейпом. Российские позиции здесь расположены в 400-500 метрах от украинских, в пределах пулеметной и снайперской досягаемости. По словам солдат, местность вблизи Нью-Йорка сама по себе является серьезным препятствием, которое российские войска используют в свою пользу. Холмы дают вражеским войскам возможность маневрировать незаметно, пока они не атакуют небольшими группами, прощупывая слабые места или пытаясь спровоцировать украинцев на огонь и раскрытие своих позиций. "Ландшафт не совсем на нашей стороне. У нас не всегда есть лучшие позиции. Мы не всегда их видим", – говорит WP старший сержант с позывным Грек. Хотя в последние недели бои в этом районе затихли, регион остается важным буфером, который удерживает российские войска. "Чем дольше мы будем держать эту линию, тем лучше и легче будет для Бахмута", – объясняет Грек.

The Guardian

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку Анастасии Потаповой после того, как россиянка победила ее со счетом 6:1, 6:3 в матче второго круга на Открытом чемпионате Майами. Марта Костюк рассказала, что украинские теннисисты хотели провести встречу с руководством WTA, однако она так и не состоялась.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил , что Москва готовится к украинскому контрнаступлению. Он сказал, что Москва готова применить "абсолютно любое оружие", если Украина попытается вернуть Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году. Между тем, Евгений Пригожин в своем видео говорит, что Украина планирует окружить силы вагнеровцев в Бахмуте и продвинуться в направлении Черного моря в частично оккупированной Запорожской области. Он утверждал, что Украина сосредоточила более 80 тысяч солдат вокруг города. Вместе с тем Зеленский заверил, что ВСУ продолжат защищать Бахмут, который стал мощным символом украинского сопротивления. По данным западных официальных лиц, Россия потеряла в Бахмуте до 30 тысяч солдат, среди которых много бывших заключенных, завербованных "Вагнером" из тюрем.

Среди новостей об Украине издание также пишет о том, что украинские дети с Херсонщины воссоединились со своими семьями после того, как их принудительно вывезли в оккупированный Россией Крым. Между тем, продолжается обсуждение визита Си в Москву, Жозеп Боррель отметил, что Китай не пересек ни одной красной линии для ЕС, добавив, что предложения Пекина по прекращению войны свидетельствуют о том, что он не хочет полностью сближаться с Россией. По его словам, Китай хочет играть роль "фасилитатора", а не посредника. Вместе с тем скандинавские страны уже согласовали совместный план противовоздушной обороны по противодействию российской угрозе. Командующие ВВС четырех северных стран подписали декларацию о намерении использовать свои истребители как единый флот, опираясь на уже известные способы действий под эгидой НАТО.

Guardian также публикует материал об украинской беженке из Херсона, позиционируя его как дневник херсонской матери о жизни в Великобритании. "Я обычная мама. Мои дети ходили в школу и посещали внешкольные кружки. В феврале прошлого года я готовилась к съемкам короткометражного фильма об улицах Херсона. Была запланирована репетиция, но она так и не состоялась", – рассказывает Ольга, которая вынуждена была покинуть родной город ровно год назад. Детям украинки пришлось резко перейти на обучение на иностранном языке. Первые полгода в школе дочь вообще ничего не понимала: "Возможно, в следующем году она будет понимать объяснения на уроках, а пока учителя готовят отдельные задачи с переводом на украинский язык". Тем временем родители Ольги остаются в Херсоне, говорят, это их дом и они никуда не поедут.

Politico

Польский лидер раскритиковал Германию, отмечая, что ее поддержка Украины не так щедра, как должна бы быть. "Я не нападаю на них, – говорит Моравецкий. – Я просто констатирую очевидное". И хотя такие мощные страны, как Германия и Франция отмечают, что они предоставили Украине значительные запасы оружия, техники и денег, их усилия все еще оставляют некоторых восточных коллег невозмутимыми. Берлин также передает большую часть денег, используемых ЕС для компенсации другим странам за передачу оружия Украине. Но Моравецкий сказал, что он не поражен этой цифрой, назвав ее "пропорциональной" размеру Германии.

Еще один материал издание посвящает боеприпасам, которые россияне оставляют на землях Украины. Снаряды с обедненным ураном не являются ядерным оружием, но они, вероятно, будут способствовать вредным последствиям российской войны, с которыми украинцы будут бороться десятилетиями, убеждены в Politico. Заявления же россиян по поводу провоцирования эскалации ядерной войны Британией называют спекулятивными. "Действительно, боеприпасы на основе обедненного урана использовались десятилетиями, в частности, во время войны в Персидском заливе в 1991 году и на Балканах в конце 1990-х годов, поэтому британские оборонные чиновники правы, описывая их как "стандартные" и "обычные" боеприпасы. Но правда и то, что эти снаряды, которые поставляет Британия, лишь усилят токсичное наследие, с которым путинская война заставит украинцев бороться десятилетиями", – отмечают в СМИ.

CNN

Россия не в состоянии выполнить свои обязательства по поставке оружия в Индию из-за войны в Украине. Представитель индийских военно-воздушных сил заявил, что из-за войны в Украине не состоится запланированная большая поставка. Россия является вторым крупнейшим экспортером оружия в мире. Но ранее в этом месяце Путин объявил о широкомасштабных усилиях по наращиванию мощностей для производства большего количества оружия для войны, что, по его словам, является "насущной потребностью".

Издание цитирует командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, который говорит, что российские силы в Бахмуте истощены, и вскоре может начаться украинское контрнаступление.

Gazeta Wyborcza

Может ли Пекин стать новым миротворцем в мире, спрашивает "Избирательная". Китай пытается активнее выступать посредником в глобальных конфликтах, заняв место, которое  освободили США и ООН. Но в Украине это лишь игра на публику – доверие к Пекину как нейтральному посреднику здесь близко к нулю.

Польша вместе с Еврокомиссией намерена помочь Украине в деле похищенных в Россию детей. Прежде всего, речь идет о документировании того, кто, когда и куда именно их вывозил. Именно об этом шла речь во время саммита ЕС. "Это исключительное российское варварство. И мы хотим придать этому вопросу международную огласку", – говорит Моравецкий.

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