Об этом говорится в отчете ISW.

"Возможно, украинские войска временно приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть свою тактику предстоящих операций", – заявили аналитики ISW.

Это предположение аналитики ISW подкрепляют ссылками на слова начальника эстонской военной разведки полковника Марго Гросберга и публикацию газеты Wall Street Journal от 17 июня, где также указывалось на приостановку украинских атак в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику будущих боевых действий.

"Эти сообщения совпадают с недавно изложенными наблюдениями ISW относительно масштаба и подхода украинцев к локальным контратакам в южной и восточной Украине", - пишет американский Институт изучения войны.

В ISW указывают, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернуло свои основные боеспособные подразделения.

"Оперативные паузы - это обычное явление в больших наступлениях, и эта пауза не означает конца украинского контрнаступления", - считают аналитики ISW.

В отчете также отмечается, что украинские войска 18 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и получили некоторые территориальные успехи.