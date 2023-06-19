ВСУ могут сделать паузу в контрнаступлении: ISW сказал зачем
Эксперты Института изучения войны считают, что украинская армия временно может прекратить контрнаступательные операции по четырем направлениям фронта
Об этом говорится в отчете ISW.
"Возможно, украинские войска временно приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть свою тактику предстоящих операций", – заявили аналитики ISW.
Это предположение аналитики ISW подкрепляют ссылками на слова начальника эстонской военной разведки полковника Марго Гросберга и публикацию газеты Wall Street Journal от 17 июня, где также указывалось на приостановку украинских атак в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику будущих боевых действий.
"Эти сообщения совпадают с недавно изложенными наблюдениями ISW относительно масштаба и подхода украинцев к локальным контратакам в южной и восточной Украине", - пишет американский Институт изучения войны.
В ISW указывают, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернуло свои основные боеспособные подразделения.
"Оперативные паузы - это обычное явление в больших наступлениях, и эта пауза не означает конца украинского контрнаступления", - считают аналитики ISW.
В отчете также отмечается, что украинские войска 18 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и получили некоторые территориальные успехи.
- 18 июня эксперты Института изучения войны назвали участки и направления фронта, на которых Силы обороны совершают контрнаступательные действия.
- Британская разведка также отметила, что украинские военные продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. Вместо этого армия России несет наибольшие потери с марта - со времен разгара битвы за Бахмут.
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