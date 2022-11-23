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Главная война с Россией ВСУ могут получить западные танки от партнеров, - депутат ВР Чернев

ВСУ могут получить западные танки от партнеров, - депутат ВР Чернев

23 ноября, 2022 среда
13:04
война с Россией

У украинских военных есть шанс получить танки западного производства от США, Германии и Испании

Об этом на странице в Фейсбуке сообщает Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Он утверждает, что одной из основных задач во время встреч с делегациями стран НАТО было "устранить препятствия, до сих пор блокировавшие выделение нам тяжелой бронетехники". И сейчас у Украины есть шанс получить танки западного производства.

"Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход", - пишет Чернев.

По его словам, механизм снабжения согласован со всеми делегациями главных поставщиков танков, а именно: с США, Германией и Испанией.

"По возвращении делегаций домой процесс должен быть запущен. В США этим займется целая группа конгрессменов обеих партий", - отмечает глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

  • Напомним, 16 ноября президент США Джо Байденпопросил Конгресс выделить более $37 млрд экстренной помощи Украине
  • Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
  • 22 ноября Егор Чернев заверил , что страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине.

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