ВСУ могут получить западные танки от партнеров, - депутат ВР Чернев
У украинских военных есть шанс получить танки западного производства от США, Германии и Испании
Об этом на странице в Фейсбуке сообщает Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
Он утверждает, что одной из основных задач во время встреч с делегациями стран НАТО было "устранить препятствия, до сих пор блокировавшие выделение нам тяжелой бронетехники". И сейчас у Украины есть шанс получить танки западного производства.
"Не могу пока вдаваться в подробности того замкнутого круга, который мы должны были разорвать, но, похоже, нам удалось найти выход", - пишет Чернев.
По его словам, механизм снабжения согласован со всеми делегациями главных поставщиков танков, а именно: с США, Германией и Испанией.
"По возвращении делегаций домой процесс должен быть запущен. В США этим займется целая группа конгрессменов обеих партий", - отмечает глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
- Напомним, 16 ноября президент США Джо Байденпопросил Конгресс выделить более $37 млрд экстренной помощи Украине
- Тогда же министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
- 22 ноября Егор Чернев заверил , что страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине.
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