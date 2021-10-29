ВСУ могут получить британские ракеты Brimstone Sea Spear, - Минобороны
В Украину для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины могут поставить новую ракету Brimstone Sea Spear, разрабатываемую британской компанией MBDA UK
Об этом сообщили в Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, передает Укринформ.
"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена в Украину для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины", - сообщили в Минобороны.
- Напомним, британское издание The Times сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия. Речь шла о продаже Британией Украине ракет, разработанных MBDA UK.
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