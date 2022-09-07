ВСУ могут оцепить россиян в Изюме и на Правобережье Херсонщины, - военный эксперт Коваленко
Очень велика вероятность оцепления российских войск в районе Изюма Харьковской области
Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Российская оккупационная группа в Изюме может оказаться именно в окружении. Это очень большая вероятность. Мы можем прогнозировать, что такая ситуация может быть на правом берегу Херсонщины. Это закончится для некоторых подразделений именно в окружении", - рассказал он.
По мнению эксперта, россияне не смогут держать оборону долгое время.
"Им не хватает боекомплекта, они находятся в очень затруднительном логистическом положении. Нет обеспечения передовых подразделений достаточным количеством боеприпасов, чтобы поддерживать эффективную оборону. В обороне российские оккупанты используют такую же тактику, что и в наступлении - огневого вала. Без него нет наступательных или оборонительных действий, поэтому они будут вынуждены отступать. Я не исключаю, что они все свои ресурсы стянут в Херсон, а после этого будут решать, как форсировать Днепр в направлении левого берега", - сказал Коваленко.
Он не исключил передислокацию ВСУ на левый берег, в район Запорожской области, после освобождения Правобережья Херсонщины.
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