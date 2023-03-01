Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, считает, что основные бои закончатся в конце весны этого года и что у украинской армии есть все шансы деоккупировать Крым летом этого года. Это просто положительное мышление или такие прогнозы имеют право на существование?

Прежде всего, ничего не будет достигнуто, если все будут настроены негативно, поэтому нам нужно позитивное лидерство, которое видит потенциал и возможности. Поэтому я абсолютно согласен, что Крым может быть освобожден до конца этого лета, до конца августа, но это, конечно, потребует невероятного мужества украинских солдат, воюющих в районе Бахмута, чтобы продолжать останавливать российские атаки. И конечно, Запад должен оказать необходимую помощь, включая высокоточное оружие большой дальности, которое может помочь изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских войск. Я настроен оптимистично и согласен с генералом Будановым.

Согласны ли вы с одним из украинских чиновников, недавно сказавшим, что, возможно, сначала будет деоккупирован Крым, а уже потом Донбасс?

Я согласен, что Крым является приоритетом. Это то, что мы назвали бы решающим, потому что Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия удерживает Крым. Киев не должен подвергаться никакому давлению относительно того, чтобы отказаться от Крыма, иначе мы будем разговаривать с вами через три года во время следующей волны российской войны против Украины. Я думаю, что как только Крым будет освобожден, произойдет много изменений с российской стороны, и российские войска, и эти так называемые сепаратисты на Донбассе не будут иметь большого энтузиазма продолжать воевать. Поэтому я не вижу это как освобождение Крыма, а потом переговоры по Донбассу, я вижу это как освобождение Крыма, а затем освобождение Донбасса.

Путин продолжает запугивать мир ядерной риторикой. Недавно он объявил, что Россия приостанавливает свое участие в новом Договоре по сокращению ядерных вооружений. К чему он готовится и какой следующий шаг сделает?

Это еще одно напоминание о том, что Россия, по крайней мере, пока Владимир Путин у власти, не является надежным партнером для переговоров. Я не юрист, но вы не можете самостоятельно приостановить участие в договоре. Ты либо в договоре, либо нет. И поэтому это типичное поведение России. Они вышли из зернового соглашения, а через два дня вернулись к нему, так что это нормальное поведение для них. Я не думаю, что это свидетельствует о том, что они к чему-то готовятся. По моему мнению, такой ерундой Россия пытается использовать потенциальные трещины внутри Запада, потому что она в таком отчаянии, что пытается ухватиться за любую соломинку.

США обсуждают с другими странами возможность поставки Украине истребителей четвертого и пятого поколений. Об этом заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам. Значит ли это, что Украина, наконец, получит эти истребители и как они изменят ситуацию на поле боя?

Надеюсь, что да, и когда Виктория Нуланд говорит мне что-то, она говорит с подлинным авторитетом. Я помню, как в 2015 году, кажется, именно она сделала возможным предоставление контрбатарейной РЛС Q36 украинским силам. Она серьезный человек, я доверяю ее суждениям, и думаю, что со временем мы дойдем до того, что самолеты будут предоставлены. Я хотел бы, чтобы мы могли изменить политику, и даже если решение еще не принято, давайте начнем подготовку, потому что это займет не менее четырех месяцев, если вы возьмете украинского пилота, уже имеющего большой опыт работы на одном самолете, это, вероятно, около четырех месяцев подготовки для того, чтобы этот офицер стал опытным на новой платформе. Поэтому давайте начнем подготовку, зная, что мы, возможно, придем к решению в любом случае.

Издание Politico сообщило, что в январе директор ЦРУ Уильям Бернс призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее начать контрнаступление, поскольку военная поддержка может начать уменьшаться. Способна ли Украина на это?

Они начнут его, как только это станет возможным и целесообразным. За последний год я был настолько поражен украинским Генеральным штабом, тем насколько он дисциплинирован, профессионален и насколько хорошо понимает оперативный уровень ведения войны, что могу предположить, что Генеральный штаб признает, что российское наступление на самом деле является лишь увеличением количества плохо обученных призывников, у которых закончится импульс к маю. Поэтому Генеральный штаб строит и готовит бронетанковые силы, которые будут состоять преимущественно из украинских и захваченных российских танков, БМП и другой бронетехники. А затем, с добавлением техники, предоставленной западными странами, примерно к июню они будут готовы перейти в наступление и нанести удар в другом месте, кроме Бахмута. Это поможет изолировать Крым. Я думаю, что у Генерального штаба стальные нервы, и важно, чтобы правительство дало им возможность сосредоточить свои усилия на одном участке. И не надо давить на Генштаб, чтобы он пытался наступать везде, как это делают россияне. Поэтому следует сосредоточить все усилия на одном месте, где можно прорвать российскую оборону.

The Wall Street Journal пишет, что администрация США решает, обнародовать ли разведданные о том, что Китай сейчас взвешивает все за и против продаж оружия России. Что вы думаете по этому поводу? Если Китай пойдет на такой шаг, как это может изменить ситуацию на фронте?

Я думаю, что Китай оказался в любопытной ситуации. Они предупредили Россию не использовать ядерное оружие, президент Си Цзиньпин сделал это. В то же время, я думаю, они хотели бы видеть, что Соединенные Штаты в том числе и Запад в целом потерпят поражение. Они хотели бы, чтобы мы потерпели поражение, а сами они хотят избежать санкций, конечно, и потому пытаются сбалансировать все эти вещи. Я думаю, что госсекретарь Блинкен поступил очень разумно, публично заявив на прошлой неделе в Мюнхене о том, что мы знаем о рассмотрении Китаем возможности предоставления оружия или помощи России, и что это, конечно, ставит Китай в затруднительное положение, как это было с Россией год назад, и что Китай вынужден отрицать, что он это делает. Я думаю, что, на самом деле, это хорошее использование разведки и разумный способ использования информации.