Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока рано говорить об освобождении Херсона и Новой Каховки. Для этого нет условий. Есть условия для того, чтобы блокировать эти населенные пункты. Я говорю о продвижении Вооруженных сил Украины в эти населенные пункты, чтобы заблокировать российские войска в Херсоне и Новой Каховке" , – объяснил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что не следует ожидать мгновенных результатов работы Вооруженных сил Украины.

"Не следует ожидать, что Вооруженные силы Украины скоро смогут продвигаться по всем направлениям. Сейчас мы наблюдаем очень интересную ситуацию на северо-восточном направлении от Херсона. На этом участке фронта в очень интересной локации несколько батальонно тактических групп оккупантов могут оказаться в окружении. Враг пытается. удержать этот участок фронта и опрокидывает туда войска. Однако им этого не удастся сделать. Поэтому я считаю, что в начале августа ВСУ смогут заблокировать Херсон и Новую Каховку", - добавил он.

3 июля Минобороны Великобритании сообщило, что в оккупированной россиянами Херсонской области развернулось широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление захватчикам.

6 июля в Херсонской области в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.