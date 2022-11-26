ВСУ могут быстро создавать новые соединения, но требуются большие поставки оружия, - военный эксперт Гендельман
На фоне возможностей украинской армии по созданию новых боеспособных подразделений возникает проблема темпов поставок западного оружия
Об этом сказал израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Сейчас вопрос, какое количество не столько у российской, как у украинской армии, уже готовых к использованию сил, в том числе и выведенных с правого берега. Плюс, как мы знаем, постоянно готовятся новые резервы, создаются новые соединения. что создается еще одна десантная бригада, еще одна механизированная бригада, идет речь уже о создании новых армейских корпусов", - отметил он.
По мнению эксперта, проблема, какими темпами украинское командование сможет готовить и постоянно возникает вопрос темпов поставок западного вооружения
"В плане личного состава украинская армия может достаточно быстро создавать новые соединения, но не учитывая учения и так далее, их нужно чем-то вооружать, и пока мы не видим действительно больших поставок, большого роста поставок. Конечно, часть можно взять из трофеев, с того же Харьковского направления, как сообщается, взято достаточно много, ведь вся проблема в том, что фронт велик, кроме создания украинского ударного кулака для того же Мелитопольского направления, желательно бросить резервы и на северо-восток, и на Бахмут, словом, расправлять силы , которых в принципе не так уж много, потому что резервы еще не полностью готовы", - подытожил Гендельман.
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