ВСУ могли совершить значительный прорыв вдоль линии обороны окупантов в районе Роботиного, - ISW

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продолжают наступательные действия мимо участка российского оборонительного слоя к западу от Вербового с момента прорыва в этом районе 4 сентября и расширили свою брешь вдоль 2,6-километрового участка российских оборонных позиций.

Эксперты добавляют, что постоянное отсутствие украинской тяжелой техники и транспортных средств мимо этого слоя обороны продолжает указывать на то, что украинские силы еще не завершили его прорыв.

Как отметили украинские официальные лица, ряд российских оборонных позиций, ныне находящихся перед бойцами ВСУ, могут быть менее сложными, чем начальный оборонительный рубеж противника, который наши военные прорвали на севере.

В ISW отмечают, что российские силы сосредоточили большую часть своей боевой мощи на передовых российских оборонных позициях для защиты от украинских контрнаступательных операций, и, вероятно, понесли большие потери, а также осуществили уход на подготовленные позиции позади текущего слоя обороны.

Аналитики Института ранее подсчитали, что войскам РФ не хватает живой силы для укомплектования всей своей многоэшелонированной системы оборонных укреплений на юге Украины.

Кроме того, в отчете говорится, что интервенты, удерживающие нынешний уровень обороны, вероятнее всего, являются элементами формирований, которые вели боевые действия в этом районе без оперативной поддержки и ротации на уровне подразделений с момента начала контрнаступления ВСУ или элементов соединений. , переброшенных из других мест фронта.