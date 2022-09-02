ВСУ массово бьют по оккупантам на Юге: поражены 9 пунктов управления, 2 паромные переправы и ПВО россиян
В среду, 1 сентября, украинская артиллерия и авиация ударили по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, скоплению оккупантов и их ПВО
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян, по складам с боеприпасами и горючих материалах и по логистически-транспортным мощностям на оккупированных территориях Юга.
Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам ПВО и скоплению врага.
Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.
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