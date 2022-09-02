Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян, по складам с боеприпасами и горючих материалах и по логистически-транспортным мощностям на оккупированных территориях Юга.

Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам ПВО и скоплению врага.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

В среду, 1 сентября, российский агрессор ударил по Николаевщине фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами

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