ВСУ масштабно обстреливают оккупантов на Юге: ударили по 4 мостам и 4 пунктам управления российских войск
На южном направлении фронта ВСУ масштабно обстреливают позиции оккупантов, опорные пункты, мосты, склады с боекомплектами и технику россиян
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 30 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по 4 пунктам управления оккупационных войск и по 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.
Авиация отработала 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.
- 30 августа в ОК "Юг" сообщили, что на южном направлении фронта оккупанты деморализованы, но продолжают сопротивляться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.4Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное