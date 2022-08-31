Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 30 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по 4 пунктам управления оккупационных войск и по 4 транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Авиация отработала 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

30 августа в ОК "Юг" сообщили, что на южном направлении фронта оккупанты деморализованы, но продолжают сопротивляться.

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