English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ – лучший модератор изменений в планах российских оккупационных войск, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Эксклюзив

ВСУ – лучший модератор изменений в планах российских оккупационных войск, - представитель Восточной группировки войск Череватый

17 сентября, 2022 суббота
16:20
война с Россией

Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, убежден, что Вооруженные силы Украины готовы устроить врагу сюрпризы на разных направлениях

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы готовы устроить врагу сюрпризы на разных направлениях, будь то Луганщина, или Донетчина, или другие направления, пусть противник узнает в последний момент, как это было на Харьковщине. По нашим наблюдениям враг, после бегства с Харьковщины, пытается перегруппироваться, часть подразделений, которые сохранили боеспособность, перебросить на Луганское и Донецкое направления. Моральное состояние этих войск не самое лучшее, но они предпринимают попытки построить оборону", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.

Сергей Череватый отметил, что Вооруженные силы Украины – лучший модератор перемен, заставляющих противника переигрывать свои планы почти еженедельно. Учитывая оперативную обстановку на фронте, существенно изменились, по сравнению с началом лета, боевые возможности и настроение российских войск.

"Сейчас у врага боевые усилия направлены на Донетчину, пока традиционно остается напряженными Бахмутское, Авдеевское, Краматорское, Славянское направления, которые противник поливает огнем. Обстреливают гражданскую инфраструктуру, не только военные позиции, таким же образом они действуют и на Харьковщине. То есть куда не достает вражеская артиллерия, наносят ракетные удары", - отметил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск заверил: "Сегодня за нами инициатива и мы диктуем свою волю противнику. Наши штабы работают, определяются слабые места врага, и, как только появится малейшая возможность, я вас уверяю, что ВСУ нанесут удар там, где это будет наиболее необходимо на тот момент".

  • С 10 по 16 сентября ВМС ВСУ уничтожили более 33 оккупантов, 13 вражеских бронемашин, 10 танков, укрытие и склад боеприпасов россиян
  • 17 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки Россия потеряла в Украине 200 военных, 11 боевых бронемашин, 3 танка и самолет

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Харковщина
Читайте также:
карта бойових дій
17 сентября, 2022 суббота
Карта боевых действий. Обзор событий 14-16 сентября: освобождение Харьковщины
Автор
16 сентября, 2022 пятница
"Договорняк с Байденом", "плохой Блинкен" и "россияне просто отступили". Какие фейки сеяла РФ после Харьковского разгрома
16 сентября, 2022 пятница
Посмотрим, чем закончится. Путин в Самарканде прокомментировал контрнаступление ВСУ
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
17 сентября
16:57
Андрей Мельник
Мельник ответил на заявление военных бундесвера о помощи Украине с термином "каннибализация"
16:40
В поселке возле Мелитополя, куда передислоцировались россияне, прогремели 5 взрывов
16:35
Кая Каллас
Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ
16:22
Россияне называют постановкой массовые убийства в Изюме, - Центр при СНБО
16:15
На освобожденной Харьковщине развернут мобильные госпитали, - Ляшко
16:01
Эксклюзив
В деле Гонгадзе важно узнать, не было ли это убийство спецоперацией Кремля, - адвокат Теличенко
16:00
Эксклюзив
Путин приказал перевести экономику в условия военного положения, - польский генерал
15:46
Штайнмайер обещает Украине бессрочную поддержку
15:46
В Украине ликвидировали двух российских лейтенантов и майора, - офицер ВСУ Штефан
15:41
"Буча, Изюм, Азов". Украинская художница устроила перформанс в Таллинне
15:18
Украинские морпехи за 6 дней уничтожили более 33 оккупантов, 13 российских бронемашин и склад с боеприпасами
15:17
Эксклюзив
Оккупанты блокируют интернет, чтобы дети в оккупации не могли учиться онлайн, - глава Запорожской ОВА
15:10
Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии
14:54
Обновлено
Россияне обстреляли Чугуев, погибла 11-летняя девочка
14:51
В госбюджет Украины поступило 1,5 млрд долларов от США
14:46
ФСБ
Били током и железными трубами: житель Купянска рассказал, как его пытала ФСБ
14:42
Порошенко привез военным шесть БПЛА "Глаза Арты". Один такой дрон может заменить роту солдат
14:40
В Брюсселе приняли Европейский акт свободы медиа: что он предполагает
14:40
Эксклюзив
Карта боевых действий. Обзор событий 14-16 сентября: освобождение Харьковщины
14:24
В Мелитополе партизаны взорвали пути, которыми россияне получали оружие и горючее из Крыма, - СМИ
14:20
Эксклюзив
Пекин принимает эстафету и берет на себя функцию, определяющую гегемона на евразийском пространстве - Фейгин
14:19
Россияне обстреляли Краматорск, есть трое раненых
14:04
H&M
Бренд H&M уходит из Беларуси, - СМИ
14:00
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Лукашенко ничего не сделает, он панически боится ВСУ и революции в Беларуси, - польский генерал
13:59
В Украине ликвидировали четырех российских лейтенантов, - офицер ВСУ Штефан
13:58
сборная Росии
В правительстве ФРГ требуют отстранить Россию и Беларусь от Евро-2024
13:34
ВСУ показали, как украинские танкисты уничтожили российские позиции
13:33
ВВП Украины
"Могло быть и похуже": Нобелевский лауреат оценил, как война повлияла на украинскую экономику
13:33
Тайвань приостанавливает безвизовый режим для россиян
13:30
Псевдоначальница "пенсионного фонда" в Олешках начисляет выплаты в рублях
13:13
На войне против Украины ликвидировали российского священника, - офицер ВСУ Штефан
13:12
Alyona alyona, "Мариуполь"
"Мы вернемся скоро". Alyona alyona представила песню "Мариуполь"
13:06
Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, в Николаевке начались перебои с водоснабжением
13:00
Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155, - посол Мельник
12:35
В Запорожье россияне в течение суток разрушили 37 гражданских объектов
12:30
Глава ассоциации немецких военных против передачи Украине вооружений бундесвера, - СМИ
12:21
Николаев до вечера будет без воды
12:05
В НАТО заверили, что поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
12:05
С помощью видеорегистратора фиксировал позиции ВСУ: житель Николаева объявил подозрение
12:01
У Малиновского отобрали звание самого дорогого футболиста Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV