Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Мы готовы устроить врагу сюрпризы на разных направлениях, будь то Луганщина, или Донетчина, или другие направления, пусть противник узнает в последний момент, как это было на Харьковщине. По нашим наблюдениям враг, после бегства с Харьковщины, пытается перегруппироваться, часть подразделений, которые сохранили боеспособность, перебросить на Луганское и Донецкое направления. Моральное состояние этих войск не самое лучшее, но они предпринимают попытки построить оборону", - прокомментировал представитель Восточной группировки войск.



Сергей Череватый отметил, что Вооруженные силы Украины – лучший модератор перемен, заставляющих противника переигрывать свои планы почти еженедельно. Учитывая оперативную обстановку на фронте, существенно изменились, по сравнению с началом лета, боевые возможности и настроение российских войск.



"Сейчас у врага боевые усилия направлены на Донетчину, пока традиционно остается напряженными Бахмутское, Авдеевское, Краматорское, Славянское направления, которые противник поливает огнем. Обстреливают гражданскую инфраструктуру, не только военные позиции, таким же образом они действуют и на Харьковщине. То есть куда не достает вражеская артиллерия, наносят ракетные удары", - отметил Череватый.



Спикер Восточной группировки войск заверил: "Сегодня за нами инициатива и мы диктуем свою волю противнику. Наши штабы работают, определяются слабые места врага, и, как только появится малейшая возможность, я вас уверяю, что ВСУ нанесут удар там, где это будет наиболее необходимо на тот момент".

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